La playlist du jeu vidéo: Just Dance 3

LMFAO, Jessie J et les Black Eyed Peas figurent notamment dans la liste des sons sur lesquels les joueurs devront relever des défis, mais également des groupes cultes des années 80, comme les Rita Mitsouko et leur titre Marcia Baila.

Just Dance 3 proposera plus d'une cinquantaine de chansons avec leur propre chorégraphie. Derniers hits en date et classiques des années 80 rythment essentiellement les parties, avec en plus notamment des morceaux de musique Bollywood et du Reggaeton.

Quant aux modes de jeu, Justa Dance 3 s'enrichit d'une fonctionnalité pour créer ses propres chorégraphies, et permet à quatre joueurs de danser en même temps.

La liste des principaux titres de Juste Dance 3 :

1. 2 Unlimited - "No Limit"

2. A-ha - "Take On Me"

3. Anja - "Dance All Nite"

4. Bananarama - "Venus"

5. Black Eyed Peas - "Pump It"

6. Bollywood Rainbow - "Kurio ko uddah le jana"

7. Cee Lo Green - "Forget You"

8. Countdown Mix Masters - "Beautiful Liar"

9. Daft Punk - "Da Funk"

10. Danny Elfman - "This is Halloween"

11. Donna Summer - "I Feel Love"

12. Dr. Creole - "Baby Zouk"

13. Duck Sauce - "Barbra Streisand"

14. Girls Aloud - "Jump (For My Love)"

15. Groove Century - "Boogie Wonderland"

16. Gwen Stefani - "What You Waiting For"

17. Inspector Marceau - "The Master Blaster"

18. Janelle Monae - "Tightrope (Solo Version)"

19. Jessie J featuring B.O.B - "Price Tag"

20. Brahms by Just Dance Classical Orchestra - "Hungarian Dance No. 5"

21. Katy Perry featuring Snoop Dogg - "California Gurls"

22. Kiss - "I Was Made For Lovin' You"

23. Konshens - "Jamaican Dance"

24. African Ladies - "Pata Pata"

25. Latino Sunset - "Mamasita"

26. Laura Bell Bundy - "Giddy On Up (Giddy On Out)"

27. Lena Meyer-Landrut - "Satellite"

28. LMFAO featuring Lauren Bennett and GoonRock - "Party Rock Anthem"

29. Madness - "Night Boat To Cairo"

30. MIKA - "Lollipop"

31. Nelly Furtado featuring Timbaland - "Promiscuous"

32. Pointer Sisters - "I'm So Excited"

33. Queen - "Crazy Little Thing Called Love"

34. Reggaeton Explosion - "Boom"

35. Rita Mitsouko - "Marcia Baila"

36. Robbie Williams and Nicole Kidman - "Somethin' Stupid"

37. Scissor Sisters - "I Don't Feel Like Dancin'"

38. Sweat Invaders - "Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)"

39. Taio Cruz - "Dynamite"

40. The Buggles - "Video Killed The Radio Star"

41. The Chemical Brothers - "Hey Boy Hey Girl"

42. The Girly Team - "Baby One More Time"

43. The London Theatre Orchestra & Cast - "Think"

44. The Sugarhill Gang - "Apache (Jump On It)"

45. Tommy Sparks - "She's Got Me Dancing"

46. Wilson Pickett - "Land of 1000 Dances"

Pour en savoir plus : www.justdance-lejeu.com