Michel Lalande, préfet du Calvados : "Nous avons échappé à une catastrophe"

Le drame n'est "que" matériel, se sont réjouis ce midi le préfet de région et du Calvados et le maire de Caen. "Aucune victime n'est à déplorer, alors que nous avons frôlé la catastrophe", a estimé le préfet, rappelant à quel point la violence d'un tel événement était imprévisible. "Un événement rare, comme il ne s'en est jamais produit à Caen", a-t-il aussi observé.

Plusieurs mesures ont été prises :

- Une demande de classement en catastrophe naturelle a été transmise au ministère de l'Intérieur, afin de pouvoir accélérer la prise en charge des préjudices.

- Des renforts de Sécurité civile de tout le département vont être dépêchés sur place et mis à disposition des autorités municipales pour aider au déblaiement et au nettoyage des rues et des bâtiments sinistrées à Caen et dans l'agglomération.

- D'autres renforts de police et de CRS aideront "à éviter qu'au préjudice se rajoutent les vols, communs dans ce genre de situation", a précisé le préfet.

-Des commissions de sécurité ont été envoyées dans les établissements scolaires pour s'assurer que tout risque soit écarté. Les centres commerciaux ont aussi l'obligation de vérifier leurs installations.