Manche. Drogues au volant : 366 conducteurs contrôlés dont 334 au volant de transports scolaires

Une opération d'envergure. Dans la Manche, 366 conducteurs ont été contrôlés cette semaine, dont 334 au volant de transports scolaires. Selon la préfecture, aucun conducteur n'a été contrôlé positif aux stupéfiants ou sous l'emprise d'un état alcoolique. Cette opération fait suite à l'accident de la circulation routière survenu le 30 janvier dernier en Eure-et-Loir ayant entraîné le décès d'une adolescente, où un dépistage a mis en évidence que le chauffeur du car scolaire qui transportait la victime avait consommé des produits stupéfiants.

Dépistages de produits stupéfiants et d'alcool

Cette semaine, plusieurs contrôles routiers ont été mis en place dans la Manche. Les transports scolaires ont principalement été ciblés par les services de police et de gendarmerie ainsi que les contrôleurs des transports routiers de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (Dreal). Les conducteurs ont été soumis "au dépistage de l'usage de produits stupéfiants et de l'imprégnation alcoolique et les règles spécifiques au transport collectif ont pu être vérifiées", a indiqué la préfecture. Selon cette dernière, d'autres infractions [absence de visite médicale, impossibilité d'impression des relevés du tachygraphe numérique] ont été relevées à l'égard de deux conducteurs.

Le préfet de la Manche rappelle à cette occasion que la conduite sous emprise (alcool ou stupéfiants) est relevée dans 40% des accidents mortels de la circulation dans la Manche.