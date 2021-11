Rouen : l'ancien chauffeur du préfet était en train d'étrangler son amie

Jeudi 18 juillet, en début de soirée à Déville-lès-Rouen, les voisins entendent les cris d'une femme appelant au secours du deuxième étage de l'immeuble et les coups qui pleuvent sur elle.

Les habitants ont alors appelé la police. A leur arrivée sur les lieux, les policiers ont tenté d'ouvrir en vain la porte de l'appartement.

Les hommes de police-secours ont alors utilisé une masse prêtée par un voisin pour défoncer la porte. Il était temps : lorsqu'ils ont pénétré dans le logement, l'homme était en train d'étrangler sa femme, déjà inconsciente. Il a été maîtrisé et menotté tandis que la victime était évacuée vers le CHU de Rouen. Elle s'en est sortie depuis. L'agresseur était alcoolisé au moment des faits.

Il comparaîtra ce lundi, pour "violences aggravées" sur sa concubine et devra s'expliquer sur le mobile de ces coups. Une rupture conjugale pourrait être à l'origine de cette violence.