Rouen. Coupe de France : le tirage du 6e tour pour les clubs de l'agglo

Vainqueurs du Tréport sur le score de 8-1 et 6-3 contre Mont-Gaillard lors du 5e tour de la Coupe de France, les clubs du FC Grand-Quevilly (National 3) et de Déville-Maromme (Régional 1) n'ont pas hérité d'un tirage des plus cléments en vue du 6e tour de la compétition et de la dernière étape régionale. Ainsi Grand-Quevilly aura fort à faire contre Quevilly Rouen Métropole (National 1) et Déville-Maromme aura aussi un match difficile face à Granville (National 2), dimanche 27 octobre à partir de 14h30.

A LIRE AUSSI.

Football: Quevilly Rouen Métropole ira à Bobigny pour le 7e tour de Coupe de France

Bonne opération pour les équipes de l'agglo

Football : en Coupe de France, Quevilly Rouen Métropole rencontre Deville-Maromme

Football : week-end de Coupe de France dans l'agglo de Rouen