Rouen : il met la main à la pâte plus de quinze heures par jour

Cela ne l’empêche pourtant pas de se rendre plein d’entrain et d’énergie dans sa boulangerie, au 90 rue Mont-Gargan, à Rouen. Ce père de famille de trois enfants est boulanger depuis 1985. Il a débuté à 16 ans : le bon âge selon lui, pour commencer à mettre la main à la pâte si l’on entend réussir dans le métier : “il vaut mieux débuter jeune, quand on n’a pas encore eu le temps de s’habituer à la vie nocturne. Et si on s’y prend bien, on peut avoir sa boutique avant 30 ans”.

Livraison à domicile

Travailleur acharné, Stéphane Bréval a également la fibre sociale. C’est sans doute ce qui l’a incité à poursuivre le service de livraison de baguettes à domicile qui existait déjà lorsqu’il a repris la boulangerie rouennaise en 2006. “C’est bien pour les personnes âgées. Certaines se sentent seules et ça leur permet d’être certaines de voir quelqu’un tous les jours”, affirme-t-il. La majorité de sa centaine de bénéficiaires sont effectivement des séniors. “Cela permet également aux personnes qui rentrent tard d’avoir du pain à leur retour”, ajoute-t-il.

Tous les matins du mardi au dimanche, cet homme dont la chaleur humaine transparaît au premier échange parcourt donc ses trente kilomètres. Après avoir confectionné pâtisseries et pains en tous genres, puis livré plusieurs maisons de retraite, il part desservir les habitants du quartier Mont-Gargan et ceux de Saint-Léger-du-Bourg-Denis. Mais exercer un métier qu’il qualifie lui-même de difficile ne l’empêche pas d’être ambitieux. Stéphane Bréval l’annonce : “la boulangerie est en vente, je souhaite en acheter une plus grande” !