Les troubadours des temps modernes

Tels les troubadours de jadis, Joseph Pavot et Benjamin Le Guern sillonnent l’agglomération rouennaise et le reste de la région depuis deux ans pour faire venir la culture et l’expression artistique là où on ne l’attend pas forcément. Ces deux Rouennais transportent leur Roulotte Scarabée qui se transforme au gré de leurs besoins. Ainsi, ce “petit espace culturel itinérant qui a la forme d’un scarabée lorsqu’il est déployé” peut accueillir des ateliers pour enfants, devenir un studio d’enregistrement, une scène de spectacle ou de concert et même se muer en cinéma.

Un duo “touche à tout”

Joseph et Benjamin se sont rencontrés il y a une dizaine d’années. Leur passion commune pour la musique les a d’abord réunis au sein du groupe Coude pompe, dont les sonorités manouches résonnent encore. Aujourd’hui, grâce à leur roulotte polymorphe, ils “butinent dans des milieux socioculturels et artistiques différents afin de polliniser et créer du lien”. Une métaphore pleine de sens puisque Joseph est apiculteur à ses heures. Ce trentenaire, est, si l’on en croit Benjamin, “un touche à tout, curieux, adroit qui apprend vite et s’intéresse à beaucoup de choses”.

Le profil “super manuel” de cet ancien géographe semble être le parfait complément de celui de son collègue et ami. La barbe touffue, l’œil pétillant et le haut de forme bien en place, Benjamin apparaît, lui, tel un artiste baroudeur à la fibre sociale. Après un BTS de communication visuelle et une expérience dans l’animation culturelle, le projet a mûri lors d’un voyage en Amérique du Sud.Pour le plus grand bonheur de ce duo soudé. “Même si ça demande beaucoup de temps, d’énergie et d’argent”.