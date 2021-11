Kirikou, le gladiateur des temps modernes

Et une fois les cordes franchies, le jeune homme règne sans partage sur la boxe thaïlandaise dans sa catégorie d’âge. Avec 19 victoires en autant de combats dont 15 par K-O, le pensionnaire du Chok Muay-thaï (boxe thaïe) de Saint-Etienne-Rouvray est tout simplement invincible.

Bientôt professionnel

Champion de France espoir 2013 en moins de 71 kilos, Gaétan va passer en professionnel à la rentrée prochaine, mais “on ne vit pas du muay thaï en France. Ce sport n’est pas assez médiatisé car il donne l’impression d’être trop violent”, regrette le boxeur qui souligne l’importance de la technique et des qualités mentales. Le Muay-thaï est donc pour lui “une drogue”. “Cela me permet de me sentir serein, calme et de ne plus m’emporter”, révèle le jeune homme.

Et si ses muscles sont saillants et ses tibias endurcis, il estime avant tout devoir sa réussite à sa détermination. Le sportif passe ainsi près de six heures pas jour à s’entraîner et s’impose beaucoup de privations. “Je ne fais jamais la fête !”, affirme-il, ravi d’avoir une passion qui le porte au quotidien.

C’est grâce à Xavier Llorca, son professeur au lycée, que Gaétan a découvert ce sport il y a trois ans après avoir pratiqué le judo pendant seize ans. Depuis, l’ancien professeur est devenu son entraîneur et son mentor au sein du Chok. Un club, “une famille”, que Kirikou pourrait quitter pour raisons personnelles. Mais “l’important, ce n’est pas le départ mais l’arrivée”. Gaétan Dambo n’entend pas s’arrêter en si bon chemin.