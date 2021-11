C'est la fête médiévale à Sainte-Croix Tonne !

Cette année, l’événement ne sera plus axé uniquement sur les chevaux mais s’étendra à la fête médiévale dans toute son ampleur avec des jeux, des spectacles, des archers et des banquets !

Douze chevaliers, dont cinq ayant participé à des épreuves de Coupe du Monde, s’affronteront lors d’un grand tournoi de chevalerie mais aussi dans des jeux de guerre et de chasse, des joutes avec arme lourde et des combats à pied. Samedi soir, un grand spectacle se déroulera sur le thème du feu. Des anciens membres du Cirque du Soleil feront de ce moment un rendez-vous grandiose.

Pratique. Samedi 20 et dimanche 21 juillet, à partir de 11 h, au château de Sainte-Croix Grand’Tonne.

Entrée : 8 € et 12 € pour les deux jours. Gratuit pour les moins de 5 ans.