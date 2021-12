Voyage au coeur du Moyen-Âge

A la fois spectateur et acteur, devenez le témoin privilégié de scènes uniques. Tandis que les paysans travaillent aux champs et que le seigneur gère son domaine entouré de chevaliers et de troubadours, la vie quotidienne est bousculée par d’inattendues péripéties... Enquêtes pour déjouer les complots et démasquer les coupables, tournois de chevalerie, spectacles animés, danse macabre et menu moyenâgeux sont au programme des festivités pour faire revivre le site historique. Mardi 9 et samedi 13 août en soirée et dans une ambiance festive, laissez-vous surprendre par les saveurs de la gastronomie médiévale lors des banquets animés. Un retour joyeux et vivant au temps des troubadours !

Pratique. Du dimanche 7 août au lundi 15 août au Château de Crèvecœur. Tél. 02 31 63 02 45.