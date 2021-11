Insolite : Au Quai des brumes, la cambuse de la Presqu’île

Ouvert depuis trois mois, Au Quai des brumes a redonné vie à un bâtiment pittoresque en l’habillant de cuivre, de hublots et d’accessoires qui font ressembler l’établissement à un bistrot de pêcheurs.



Une cuisine simple

D’entrée, l’ardoise de l’extérieur annonce en plat du jour (8,80€) une hampe de bœuf et des “potatoes”, ainsi que trois formules (12,30€ ; 14,50€ ; 16€) et, à la carte, trois entrées (pâté de tête, melon à l’italienne), trois plats (longe de porc à la provençale, dos de lieu à la crème d’orange), et trois desserts (duo de chocolats, tarte aux abricots...). Le tout, est-il inscrit, change chaque semaine et cuisiné maison. Petite déception: ma hampe de bœuf est assez peu copieuse, accompagnée de trois pommes de terre, et il manque peut-être un couteau de taille à pouvoir l’entamer facilement.

Rien de très original ici, mais une cuisine simple et adaptée à la clientèle qui travaille, pour la plupart, dans les environs. Au Quai des brumes vient pour eux combler un manque, assorti d’une belle terrasse et de nombreuses places de stationnement.

Au Quai des brumes, 60 avenue Pierre Berthelot à Caen. Tél. 02 31 52 08 83.