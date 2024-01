Caen. Une heure de parking offerte pour un repas au restaurant

Les nouveaux commerces continuent d'ouvrir dans le quartier de la Presqu'île de Caen, et un parking a lui aussi vu le jour depuis septembre. Situé 17 avenue Victor Hugo, la société Indigo et les commerçants de la Presqu'île offrent, jusqu'au vendredi 16 février, une heure de stationnement gratuite pour toute réservation dans un restaurant partenaire. Il suffit de demander aux restaurateurs partenaires un chèque parking au moment de l'addition, et de le valider sur les bornes en sortant du parking.

Cette opération vise à encourager les usagers à venir manger sans se soucier du stationnement. C'est un bon coup de pouce pour les restaurateurs.