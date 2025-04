Bonne table à Caen. Coup de cœur culinaire pour Béguin

Depuis le 1er avril, un nouveau lieu a fait son apparition sur la Presqu'île de Caen : Béguin, un restaurant imaginé par Lisa Bergar, Louis Trottet et Jérémy Benevolo, trois visages familiers des gourmands. Jérémy Benevolo et Louis Trottet se sont rencontrés dans les cuisines du bar-restaurant l'Hédoniste. Lisa Bergar, elle, était aux mains du restaurant En Voiture Simone. Ils forment aujourd'hui un trio où chacun a trouvé sa place : Lisa Bergar en salle, Louis Trottet et Jérémy Benevolo en cuisine. Ensemble, ils ont créé un espace à la croisée du coffee shop et de la cantine moderne, avec une cuisine soignée, axée sur les produits frais et locaux.

Un lieu vivant et hybride

Je décide de me rendre à Béguin pour déjeuner. Parmi les quatre plats proposés, j'hésite entre falafels, yaourt grec et halloumi ou tartare thaï et pommes de terre grenailles. Finalement, je choisis le tartare, une assiette rafraîchissante en ce début de printemps. Pour le dessert, j'ai pris la Tiramisu Ball, une version revisitée et déstructurée du classique italien. Douceur du mascarpone, croustillant du biscuit, le tout présenté avec soin : une très belle fin de repas ! L'ensemble m'aura coûté 24,50€, avec un thé glacé maison.

Le tartare thaï et ses pommes grenailles.

Béguin propose une offre complète tout au long de la journée. Le matin, on y trouve des petits-déjeuners, gâteaux maison, cookies ou granola. Le midi, la carte change régulièrement, avec des plats travaillés, et l'après-midi, place aux goûters maison. Des brunchs mensuels devraient bientôt voir le jour, et le lieu prévoit d'accueillir des ateliers créatifs : poterie, tatouage, céramique, événements sportifs… "On va aussi collaborer avec la Clinique du Monde, organisatrice des boucles sur la Prairie, pour finir avec un brunch ici", ajoute Jérémy Benevolo. Avec sa terrasse ensoleillée et un emplacement en plein développement, Béguin s'impose comme une adresse à suivre.

Pratique. 9 quai François Mitterrand à Caen. Ouvert de 9h à 18h, fermé le lundi et le dimanche. Tel : 02 31 34 35 16.