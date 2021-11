Notre recette de l'été : une salade un brin sophistiquée

Ingrédients

-32 langoustines

-2 bulbes de fenouil

-1/2 botte d’oignons-fanes

-2 gousse d’ail

-2 cuil. à soupe d’huile d’olive

-20 g de beurre

-Fleur de sel

-3 grains de poivre de sichuan

-Vinaigrette

-125 g de fraises parfumées

-1 cuil.à soupe de sucre en poudre

-1 cuill. à café de vinaigre de xérès

-1 cuil.à café de vinaigre balsamique

-3 cuil. à soupe d’huile d’olive

-Sel fin, poivre du moulin

Mode d'emploi





Décortiquer les langoustines. Eplucher et émincer très finement les bulbes de fenouil.

Peler et émincer finement les petits oignons en leur laissant un petit bout de queue de 2 à 3 centimètres

Peler, couper les gousses d’ail en deux, les dégermer et les écraser.

Faire chauffer le wok à feu vif, y verser l’huile, puis y jeter les langoustines, le fenouil, les oignons et les gousses d’ail. Faire sauter le tout à feu vif pendant 10 à 15 mn en remuant souvent. A mi-cuisson, assaisonner avec un peu de fleur de sel et de poivre, puis ajouter le beurre.

Laver, égoutter et équeuter les fraises, puis les hacher menu à l’aide d’un couteau.

Dans un bol, mettre du sel et du poivre, ajouter les deux sortes de vinaigres, mélanger, puis ajouter l’huile et fouetter pour bien émulsionner. Incorporer le hachis de fraises.

Pour servir, transvaser le contenu du wok dans un plat creux. Servir la vinaigrette aux fraises à part. Déguster tiède.