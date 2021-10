Fromage de chèvre à la roquette

Pour 4 personnes

Temps : 20 mn

Ingrédients :

250 g de bacon

1 cuillerée à soupe d’huile

2 petits fromages de chèvre ronds peu affinés de 100 g environ chacun

80 g de roquette

ou de cresson

Pour la vinaigrette :

1 gousse d’ail

1 cuillerée à café de moutarde à l’ancienne

2 cuillerées à café de vinaigre de vin blanc

12 cuillerées à soupe d’huile d’olive vierge extra

Sel et poivre noir

Dans cette salade, le fromage de chèvre fondu se présente sur un lit de bacon et de roquette parfumé d’une vinaigrette à l’ail et à la moutarde à l’ancienne.

Préchauffez le four à 240°C (th. 9). Retirez la couenne du bacon et coupez-le en dés. Faites chauffer l’huile. Jetez-y le bacon, faites-le frire, puis égouttez-le et épongez-le sur du papier absorbant. Préparez la vinaigrette : pelez l’ail et écrasez-le au-dessus d’un bol. Incorporez-y la moutarde, le vinaigre et l’huile d’olive. Salez et poivrez. Tapissez une tôle à pâtisserie de papier sulfurisé. Coupez les fromages de chèvre en deux, dans l’épaisseur et déposez-les sur le papier. Faites fondre au four pendant 5 minutes : le fromage doit être grillé en surface.

Lavez la salade. Mélangez-la avec le bacon et la vinaigrette. Répartissez dans 4 assiettes. Disposez 1/2 fromage au centre et servez.