Logement : à Rouen, 52% des étudiants cherchent un studio

On découvre que 52% des étudiants ayant fait appel au site internet cherchaient un studio, 24% un T2, 10% une chambre, 8% un T1 et 6% un T3. Dans l'ensemble, 49% des demandes concernaient une location meublée. "Plus le logement est petit, plus la demande en meublé est forte. Ainsi, si 75% des chambres sont souhaitées meublées, le taux tombe à 59% pour les studios et 28% pour les appartements rouennais", peut-on lire dans le document.

Côté budget, un étudiant va débourser 313€ en moyenne pour une chambre, 425€ pour un studio, 450€ pour un T1, 527€ pour un T2 et 690€ pour un T3.