Lokaviz : un gisement d'annonces de logements étudiants

Certains de ces futurs étudiants seront hébergés par un proche ou sont d'ores et déjà inscrits dans un logement du Crous, accessible en fonction de critères sociaux. C'est pour tous les autres que le Crous a créé Lokaviz.fr, la centrale du logement étudiant, il y a un peu plus d'un an. "Nous sommes ouverts à tous les étudiants", annonce Christine Alligier, directrice de la vie étudiante du Crous Haute-Normandie.

Sur ce site internet gratuit de consultation nationale, les propriétaires privés peuvent déposer des annonces à destination des étudiants. Lokaviz diffuse l'information sur la localisation, les prix, les moyens de transport ou encore l'accessibilité du logement. A ce jour,une centaine d'offres sont disponibles dans l'agglomération.



Après Lokaviz : Jobaviz

"Chaque propriétaire est maître de son annonce, même si nous validons le contenu pour nous assurer que le montant du loyer correspond aux indices nationaux. Il existe également un label Lokaviz qui offre des garanties supplémentaires aux étudiants", détaille Christine Alligier. Depuis peu, le Crous a aussi lancé Jobaviz.fr dont le principe se rapproche de celui de Lokaviz, mais pour diffuser des offres d'emploi.