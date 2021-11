Basket : Caen boucle son recrutement avec Ian Caskill

Après Camille Eleka et Slobodan Ocokoljic, le club bas-normand a enregistré une troisième et dernière recrue en la personne de Ian Caskill. Âgé de 32 ans, cet intérieur américain de 2,07 m arrive tout droit de Cognac en Nationale 1.

A l’instar des deux autres arrivants, il affiche un joli CV marqué notamment par un titre de meilleur pivot de N1 en 2011-2012 (19,4 d’évaluation avec 12,8 points et 9,7 rebonds) et une longue expérience en France. "Ce joueur doté de bonnes mains et d’une vision du jeu très intéressante sera sans nul doute le point de fixation de l’équipe normande", écrit le CBC au travers d’un communiqué de presse.

Une équipe séduisante

Avec Ian Caskill, francophone et futur français, Caen a recruté du lourd. "J’ai trouvé le projet de Caen très intéressant et très ambitieux, soutient le natif de Virginia Beach. Avec la signature d’un joueur comme Slobo (Ocokoljic, ndlr) et d’un coach comme Hervé (Coudray, ndlr), c’était une décision facile à prendre." Très séduisante sur le papier, la formation caennaise ne cache pas ses ambitions pour la saison à venir : prendre l’ascenseur vers l’étage supérieur, la Nationale 1.

"Je pense qu’Hervé a construit une belle équipe en gardant les joueurs clés de la saison dernière et en ajoutant trois jours assez forts et avec de l’expérience. Je sais qu’on va être attendus dans toutes les salles. Il va donc falloir travailler dur pour atteindre notre objectif."