Rouen : on a frolé le drame sur le pont Flaubert et l'A 150

Selon les secours, l'automobiliste sexagénaire avait un peu trop bu... et avait pris résolument le pont à contresens puis l'autoroute. Semant la panique durant quelques kilomètres, son véhicule a fini sa course folle en percutant une des voitures qu'il croisait, non loin de l'échangeur de Canteleu. Petit miracle : les occupants de celle-ci, comme le conducteur saoul, s'en sont sortis quasiment indemnes. Les deux premiers ont été néanmoins transférés au CHU tandis que l'inconscient, interpellé par les policiers, allait finir sa nuit en cellule de dégrisement.