La table rouennaise de la semaine : D'eux-Mêmes, place du Vieux Marché

Depuis quelques semaines, D'eux-mêmes a ouvert ses portes et sa terrasse en face de l'église Jeanne d'Arc. L'établissement, qui a pris la place de l'ancienne Taverne du Vieux Marché, se présente comme un restaurant gastronomique : service de qualité, nappes en tissu, large choix sur la carte, menus élaborés...



Plat-dessert à 17€

Le midi, vous aurez un bon avant-goût de ce que propose D'eux-mêmes. Pas forcément pour toutes les bourses, mais le prix n'est pas usurpé. Ainsi, pour 17€, vous pouvez opter pour une formule entrée-plat ou plat-dessert. Avec quatre euros de plus, c'est le trio gagnant. Ce jour-là, nous sommes en semaine, j'aurais pu choisir le cabillaud rôti sur sa peau, mais je me laisse finalement tenter par une côte de cochon rôti au sautoir et sa sauce choron (type de sauce béarnaise agrémentée de tomates à l'étouffée). La tranche de viande, très tendre, est généreuse, la cuisson parfaite et le petit gratin dauphinois qui accompagne le tout fin et délicieux. En dessert, je ne serai pas déçu quand arrivera le feuilleté vanille-fraise, pas évident à déguster de par son architecture, certes, mais le jeu en vaut la chandelle.

Pratique. D'eux-mêmes (restaurant), 9 place du Vieux Marché. Tél. 02 35 71 22 92. Ouvert tous les jours.