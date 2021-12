Rouen. Une nouvelle agence pour le développement du cinéma en Normandie

Dynamiser le rayonnement et l'attractivité de la Normandie pour le cinéma. C'est l'un des objectifs de la nouvelle agence Normandie images, inaugurée mercredi 18 avril 2018 au cinéma l'Omnia à Rouen (Seine-Maritime). Elle est issue de la fusion du Pôle image (Haute-Normandie) et de la Maison de l'image (Basse-Normandie).

"Quand on regarde les actions de ces deux structures, elles sont complémentaires, l'une sur le développement de l'écriture et l'autre sur l'aide aux professionnels avec du financement", explique Richard Patry, président et fondateur de Noé cinémas et désormais à la tête de Normandie images.

Cette agence normande permettra de "donner plus de poids, de pouvoir, de force d'intervention avec 25 personnes et un fonds d'aide autour du million d'euros, poursuit-il, parce que la Normandie est une terre de cinéma, c'est un lieu dans lequel on tourne énormément et c'est une région très connue dans le monde."

Richard Patry Impossible de lire le son.

Démarches simplifiées

Pour les professionnels du cinéma, l'intérêt est désormais d'avoir "un guichet unique" et la "possibilité d'aider encore plus les projets" car les deux fonds de soutien ne font désormais plus qu'un. "Il faut faire rayonner le cinéma en région et il faut accueillir plus de tournages", ajoute Richard Patry, à la tête de 35 salles de cinémas avec son groupe.

Il se félicite ainsi de pouvoir accueillir de nouveaux films aidés par la Région dans les salles de cinémas de Normandie : "C'est un outil de valorisation et de fierté de notre région", complète-t-il.

A LIRE AUSSI.

En Normandie, lancement de la mission attractivité: comment vendre la région dans le monde entier?

Un nouveau cinéma va voir le jour à Yvetot