Un nouveau cinéma va voir le jour à Yvetot

Après des années de détours, le cinéma Le Drakkar du centre-ville d'Yvetot (Seine-Maritime) va bien fermer ses portes pour laisser la place à un nouveau complexe flambant neuf avant la fin de l'année 2018.

La hache de guerre est enfin enterrée, Yvetot aura donc enfin son nouveau cinéma. Fini, les procédures, les recours et les négociations avec le directeur d'un hypermarché voisin. Ce mardi 31 octobre 2017, après dix ans de pourparlers, la mairie et l'exploitant Noé Cinémas ont pu dévoiler les contours d'un vaste complexe qui verra s'implanter les nouvelles salles obscures mais également des commerces sur près de 8 000 m².

Le complexe va comprendre un cinéma et une petite dizaine de locaux commerciaux. - Les arches métropole

Suivre l'offre de films grandissante

Un projet qui scelle plus de 60 ans d'histoire du septième art au Drakkar, le cinéma du centre-ville devenu vétuste au fil des ans. "Le cinéma est ici depuis 1955 et le groupe Noé l'a repris en 2005, rembobine son dirigeant Richard Patry. Depuis le début nous avions l'idée de déménager. Ce lancement, c'est l'aboutissement d'un long chemin."

Situé au bord de l'avenue Micheline Ostermeyer, ce futur complexe comprendra sept salles, contre quatre actuellement au Drakkar. "Nous allons presque doubler le nombre de salle parce que l'offre de films en France en a fait autant ! Mais il n'y aura pas beaucoup plus de sièges, on ne veut pas construire un monstre", affirme Richard Patry.

Ouverture fin 2018

Avec ce nouvel outil, le chef d'entreprise espère tout de même "multiplier la fréquentation par 1,5 ou 1,8 par rapport au Drakkar" pour rentabiliser un investissement de près de 3 millions d'euros. Un investissement conséquent mais en partie amorti par l'implantation sur le site de grandes enseignes comme Intersport, Chausséa ou le restaurant Au bureau.

Alors que le travail sur le terrain a déjà commencé, Richard Patry espère pouvoir investir les lieux au plus vite : "Nous pensons ouvrir en décembre 2018, mais on fera tout pour ouvrir le plus tôt possible."

A LIRE AUSSI.

Fespaco: en crise, le cinéma ouest-africain cherche sa voie

Rama Burshtein, "l'ultra" du cinéma israélien

Budapest, nouvelle usine à rêve hollywoodien