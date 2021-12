Elbeuf. Elbeuf : Claude Lelouch remet la légion d'honneur à Richard Patry

Environ 400 personnes se sont réunies jeudi 23 novembre 2017 au Grand Mercure, le cinéma mythique d'Elbeuf (Seine-Maritime), pour fêter les 30 ans du groupe Noé cinémas. C'est en effet en 1987 que Richard Patry, président du groupe normand, a repris l'exploitation des lieux.

Parmi les personnes présentes, les 70 employés du groupe qui travaillent dans les douze cinémas répartis entre la Normandie, l'Ile-de-France et l'Est de la France. Mais aussi, Olivier Snanoudj, senior vice-président à Warner Bros, Frédérique Bredin, présidente du Centre national du cinéma, et le réalisateur Claude Lelouch.

"Amour du cinéma"

"Son amour du cinéma fait du bien à ce métier", confie Claude Lelouch. "Il a compris que le cinéma était une chose fondamentale et essentielle, c'est formidable qu'il en soit un des leaders."

Claude Lelouch salue le travail de Richard Patry au micro de Tendance Ouest

Si le réalisateur a fait le déplacement jusqu'à Elbeuf, c'est qu'il a été choisi par Richard Patry pour recevoir officiellement la médaille de la Légion d'honneur. Elle lui avait été décernée en juillet mais, le président du groupe Noé cinémas attendait une occasion particulière pour se la voir remettre.

"C'est bien qu'il soit en Normandie car c'est mon pays d'adoption", confie Claude Lelouch qui a tourné notamment du côté de Fécamp pour son film And now... Ladies and Gentlemen. "J'aime cet homme et il n'y en a pas beaucoup dont je pourrais dire la même chose", ajoute le réalisateur.

