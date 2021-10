Logement, revenus, emploi : toutes les statistiques de l'INSEE dans le Calvados

L'Institut national des statistiques et études économiques (Insee) présente aujourd'hui des statistiques plus larges que la simple population légale de 2010 :

Au 1er janvier 2012, la population estimée du département est de 686 200 habitants. Le nombre total de logements dans le Calvados s'élèvait à 381 942, dont 76,7% de résidences principales et 5,1% de logements vacants.

Côté argent, le revenu net déclaré moyen par foyer fiscal était en 2009 de 22 175 euros. 52,8% des foyers fiscaux y sont imposables.

En 2009, 279 762 personnes disposaient d'un emploi. Le taux d'activité des 15 à 64 ans était de 71,1%.

Et au 31 décembre 2010, l'Insee relève 58 738 établissements dits "actifs" dans le département, dont 14,4% liés au secteur agricole, 5,4% à l'industrie, 9,1% à la construction et 56,8% de commerces et services. 14,3% sont consacrés à l'administration publique, la santé et l'enseignement. Enfin, 28,3% de ces établissements ne comptent pas plus de 10 salariés.