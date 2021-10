Economie : "la Haute-Normandie décroche" selon l'Insee

"La Haute-Normandie fait partie des régions dans lesquelles les évolutions sont les moins favorables. Tous les indicateurs sont au rouge !" affirme l'Insee sans détour. "Et si les évolutions sont moins brutales qu'en 2009, la situation économique est plus dégradée".

Ainsi, 7.000 emplois salariés ont été détruits en 2012, la Haute-Normandie est "la région dans laquelle le secteur de la construction a le plus souffert", l'emploi industriel se contracte à nouveau et l'activité portuaire n'est pas au mieux. Conséquence : le chômage (11,6%) dépasse de 1,4 point la moyenne métropolitaine. Pour corser le tout, le chômage de longue durée a doublé depuis 2008 et concerne aujourd'hui 65.000 Haut-Normands, soit environ 43% des demandeurs d'emploi.

L'étude complète sur le site de l'Insee Haute-Normandie