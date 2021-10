Orne : karting by night

L'éclairage total du circuit fait appel à une solution technique de projecteurs positionnés sur 9 mâts répartis sur l'ensemble du circuit. Le choix d'un éclairage sodium de type routier à lumière chaude garantit une bonne uniformité de lumière, reposante pour la vision nocturne.

Par respect pour le voisinage et avec la volonté de limiter les nuisances sonores, le circuit s'est équipé d'une nouvelle flotte de karts de dernière génération, équipés de pots d'échappement ultra silencieux.

La mise en place de l'éclairage associée à ce matériel devrait permettre au circuit de gagner ses lettres de noblesse dans l'organisation de courses d'endurance nocturne, jusqu'alors réservées à une minorité de sites.

La première course nocturne aura lieu le samedi 20 juillet prochain. Elle regroupera 2 catégories (SWS Loisirs et Entreprises) et sera ouverte à tous.