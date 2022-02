Le circuit, reconnu comme l'un des plus beaux de France, pourra alors fonctionner de jour, comme de nuit.

Que les riverains se rassurent, de nouveau karts silencieux arriveront en juillet.

La première course nocturne d'importance sera "Les 10 heures d'Endurance de l'Orne", les samedi 20 et dimanche 21 juillet : 2 courses de 5h, disputées 30% en diurne et 70% en nocturne.

Détail du règlement ci-dessous.