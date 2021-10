Aunay les Bois, charmant petit village de L'orne, abrite l'un des 6 plus grands circuits de Karting de France. Les 14 et 15 Octobre, le circuit de Ouest karting vous accueille pour assister aux Challenge Minarelli, et Trophée de France d'History'Kart!

Claude Grippon, le Président de l'association nous présente l'événement :





Weekend Karting sur le circuit d'Aunay les Bois dans l'Orne Impossible de lire le son.



Le circuit de karting d'Aunay - Essay est un site dédié à la location loisir et à la compétition de haut niveau. C'est une piste vallonnée de 1220 m avec des infrastructures permettant l'organisation d'événements loisirs pour les particuliers, CE et entreprises.

Entrée Gratuite!

La Haute Folie

61500 AUNAY LES BOIS

Tel: 02.33.27.65.87

A LIRE AUSSI.

Orne : coupe de Normandie et coupe de France de Karting