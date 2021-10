Seine-Maritime : des activités nautiques pour 3 euros

C'est la quatrième année que le dispositif est mis en place. Celui-ci permet, du 1er juillet au 31 août, tous les jeudis de découvrir une activité nautique en payant seulement 3€ la première heure.

Pour rendre possible cette opération le Conseil général a mis en place des partenariats avec la Ligue de voile de Haute-Normandie et des clubs nautiques locaux. Il sera possible de bénéficier du "Points Nautisme" sur quatre plages du département : Dieppe, Fécamp, Etretat et Saint Jouin-Bruneval.

Chacune de ces plages proposera diverses activités :

- Saint-Jouin-Bruneval, du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h30. Location de kayak simple, planche à voile (découverte et expert), funboat, windkart, paddle board, char à voile et tiralo. Cours particuliers sur tous ces supports. Contact : 02 35 42 15 58.

- Étretat, du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30. Location de kayak simple et double, catamaran, planche à voile (découverte et expert) et paddle board. Journée à 3€ uniquement sur le paddle board et la planche à voile. Contact : 06 10 56 69 67.

- Fécamp, tous les jours de 13h à 19h (sauf le lundi) jusqu'au 28 août. Location de planche à voile, kayak simple et double, mayak, paddle board. Cours particuliers pour planche à voile. Contact : 06 84 81 49 55.

- Dieppe, du mardi au dimanche de 12h à 19h. Location de catamaran, dériveur, planche à voile, paddle board et kayak. Cours particuliers en planche à voile, catamaran, dériveur et sur le matériel client. Cours collectifs en fun boat et catamaran. Initiation à l'aviron de mer. Contact : 02 35 84 32 99 ou 06 75 41 55 02