Les Hauts de Caen préfigurent le Chemin-Vert du futur

A l’angle de l’avenue Robert Schumann et de la rue du Chemin-Vert, là où se tenait auparavant une station-service, le promoteur immobilier BG Promotion vient de terminer le terrassement des "Hauts de Caen", un immeuble de 54 logements en plein coeur du quartier. Le projet a été longuement réfléchi avec la Ville de Caen, et "préfigure ce que sera le Chemin-Vert à l’avenir", selon Franck Goussin, le directeur général de l’entreprise. L’ensemble doit être livré fin 2014.

Un pôle santé en devenir

"Ce bâtiment a été particulièrement pensé pour s’inscrire dans son environnement. Il sera par exemple traversé par une voie urbaine", précise Xavier Le Coutour, adjoint au maire chargé du renouvellement urbain. Principale nouveauté de l’ouvrage : il comportera des commerces et des services en rez-de-chaussée. "Une première dans le quartier", ajoute l’élu : 700 m2 sont ainsi mis à disposition pour y intégrer des activités, qui viendront compléter l’offre t du centre commercial tout proche. Un peu plus de la moitié des pas-de-porte reste à commercialiser. "Nous aimerions mettre à profit cet espace pour en faire un pôle santé. Cela aidera à créer une dynamique dans ce quartier, l’un des plus peuplés de Caen", ajoute Franck Goussin.

Quatre ans après l’ouverture de ces logements, la deuxième ligne de tramway verra à son tour le jour au pied de l’immeuble. A terme, la Ville souhaite faire du Chemin-Vert un quartier "moderne, attractif et largement ouvert sur la ville". Les Hauts de Caen en constituent le premier pas. Les suivants, telles la réhabilitation de logements et la création d’une salle culturelle, doivent être présentés lors d’une réunion publique, ce samedi 29 juin au Pôle de vie Nord-Ouest.