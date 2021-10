Grande parade : une superbe apothéose pour l'Armada (PHOTOS)

La journée de samedi 15 juin a été, sans surprise, la plus chargée de toute cette sixième édition de l'Armada, bien aidée en cela par un temps doux et ensoleillé. Le concert de Nolwenn Leroy et le feu d'artifice final ont clos en beauté la journée.

Dimanche, de Rouen à Honfleur, la Grande Parade a été très suivie. Seule déception : la grande "discrétion" de la Patrouille de France, pourtant annoncée par les organisateurs. Elle n'aurait survolé que le Pont de Tancarville vers 13 h. Nos photos de la Grande Parade ont été prises au niveau de Caudebec-en-Caux.