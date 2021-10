L'Armada à Honfleur : la circulation sera très réglementée

Des dizaines de bateaux d'exception, et tous les cinq ans : l'Armada sera de passage à Honfleur ce dimanche 16 juin et plusieurs dizaines de milliers de personnes devraient venir admirer ce rassemblement de voiliers, navires de guerre et autres bâtiments d’exception. Les bateaux quitteront Rouen entre 7h et 11h pour une arrivée dans l’estuaire de la Seine, face à Honfleur, entre 15h15 et 19h30.

La préfecture du Calvados anticipe les difficultés de circulation, et a édicté quelques règles :

Les personnes partant de Bretagne vers Paris sont invitées à éviter la Basse-Normandie par l’A 11 (Autoroute RENNES-PARIS),

Les personnes allant de Caen à Paris sont invitées à utiliser les parcours fléchés par la RD 613.

Dans le Calvados :

la RD 513 sera mise à sens unique de la plage du Butin de Honfleur jusqu’au carrefour de Pennedepie et le stationnement le long de cette voie sera prohibé.

Les automobilistes venant de l’ouest et voulant se rendre à Honfleur, seront déviés vers l’intérieur par la RD 62 (direction Equemauville), puis vers la RD 579 A et la RD 579 (direction sud), pour rejoindre Pont l’Evêque.

Les automobilistes voulant se rendre à Honfleur sont invités à emprunter :

la RD 579 A (centre ville et vieux port) ;

la RD 579 puis la RD 580 pour ceux voulant se rendre sur les quais et sur le bord de Seine de Honfleur ou de la Rivière Saint-Sauveur.

Les bords de Seine sont réservés aux piétons et interdits aux véhicules (sauf véhicules de secours ou munis d'un laisser-passer). A Honfleur, les visiteurs pourront disposer de parkings gratuits.