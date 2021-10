La marinière officielle de la Fête de la Musique 2013 est disponible

Portées par les mêmes valeurs et une passion commune pour la Normandie et ses habitants, Saint James et Tendance Ouest éditent une marinière collector.

Une série limitée

C'est le célèbre et mythique modèle NAVAL II qui a été retenu pour cette série limitéé, disponible à un prix exceptionnel.

Marquée du logo de la 1ère radio indépendante de Normandie, la marinière collector made in France est éditée à seulement 100 exemplaires à l'occasion de la Fête de la Musique 2013, dans le cadre du défi "Tous en marinière le 21 juin".

Comment acheter sa marinière ?

Deux points de vente pour vous procurer la marinière collector :

- La Boutique en ligne Tendance Ouest, dès maintenant (paiement en ligne sécurisé).

- La Boutique Tendance Ouest, le jour du Tendance Live, le 21 juin, sur la plage verte de Saint-Lô.