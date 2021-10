Pour la première fois l'entreprise normande emblématique SAINT JAMES et la première radio indépendante de Normandie, Tendance Ouest, s'associent pour une opération festive unique.

Défi, tous en marinière pour la fête de la musique 2013

Tous en marinière le 21 juin

Le vendredi 21 juin, a l'occasion du concert gratuit Tendance Live proposé tous les ans par Tendance Ouest et la ville de Saint-Lô, participez en famille au défi SAINT JAMES et remportez de nombreux cadeaux de la marque normande dont la marinière collector Saint-James/Tendance Ouest, que portera l'ensemble de l'équipe de la radio.

Performance festive

Rendez-vous en marinière sur la plage verte de Saint-Lô à partir de 19h00 pour une performance fashion unique qui va rendre jaloux... les bretons.

Vous aurez la possibilité de vous faire prendre en photo dans votre marinière. Le photos seront publiées sur tendanceouest.com et soumises aux votes des internautes. Celles et ceux qui remporteront le plus de votes gagneront des cadeaux SAINT JAMES.

Vidéo

Si vous êtes très nombreux, le 21 juin 2013, en marinière, sur le plage verte. Nous tournerons une vidéo unique et historique avec vous.

Une marinière Collector

La marinière Saint-James / Tendance Ouest collector est en vente ICI (série limitée)

Relevez le défi,

Tous en marinière le 21 juin !