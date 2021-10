Fête de la Musique 2013, la plage verte de Saint-Lô trop petite. VIDEO

La Vire d'un côté, les remparts de l'autre, la plage verte de Saint-Lô est apparue rapidement trop petite pour accueillir le flot des normands qui s'étaient déplacés le vendredi 21 juin pour oublier le temps d'un concert la crise et son convoi de soucis en compagnie de l'équipe de Tendance Ouest et des 46 artistes et musiciens de l'édition 2013 du Tendance Live.

Quel lieu faudra t-il choisir en 2014 ?

A partir de 22h00 la plage verte ne pouvait accueillir un spectateur de plus, malgré la nouvelle configuration mise au point cette année par Tendance Ouest.

Merci à tous pour votre fidélité !