Hauts de Rouen : la Grand'Mare change de visage avec un projet artistique

L'oeuvre sera pérenne et conçue spécialement pour le site. L'ojectif étant de rendre la dalle plus chaleureuse afin que ses habitants aient envie de s'y retrouver, de s'y donner rendez-vous ou d'y rester.

Le premier appel national à candidatures a permis de sélectionner trois artistes qui vont travailler pendant six mois. Il s'agit de Marie Denis, Mathieu Herbelin et d'une candidature collective associant Aurèle Orion, Charles-Henri Fertin et Nicolas Giraud. L'oeuvre sera choisie à la fin de l'année.

Les habitants et les acteurs du quartier (radio HDR, Plot HR, centre Malraux…) sont associés à la définition du projet avec les artistes. Une réunion publique permettra de présenter le projet aux Rouennais mardi 25 juin à 18h30, au centre André-Malraux.