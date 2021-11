Art : la ville de Rouen façon carte postale

Ce Laboratoire des utopies et fictions urbaines est piloté par l’Ecole Supérieure d’Art et Design Le Havre-Rouen, la ville de Rouen et la région Haute-Normandie mais aussi par l’UFR Arts plastiques de la Sorbonne, à Paris. Un exercice qui permet aux artistes en devenir de s’exprimer à travers différents langages et supports.

Vision artistique

Les élèves de deuxième année des Beaux Arts de Rouen se sont ainsi penchés sur un travail d’édition de leurs photos, mais aussi d’objets et de CD audio. Ils font partie de l’Atelier de Recherche et de Création nommé "Aître ici, être ailleurs" en hommage à l’Aître Saint-Maclou de la ville de Rouen. Ce laboratoire artistique qui "voit la ville comme une création et un matériau pour l’imaginaire", est dirigé par le Comissaire Bernard Lallemand qui a lui-même sélectionné les photos vendues. Elles étaient 40 à la base, il en a choisi 18, imprimées au nombre de 100 exemplaires chacune.

Pratique. Les cartes postales, en coproduction avec le 180 Musée d’art plastique, sont disponiblesau prix de 1,50 € à l’accueil du campus de l’université mais aussi à l'accueil du 180, rue Martainville.