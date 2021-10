Rouen : 55 logements vont voir le jour dans l'ancien couvent

Cet été, une grue fera son apparition derrière les hauts murs d'enceinte de l'ancien couvent des Dominicains, également appelé couvent des Gravelines, en face de la Fontaine Sainte-Marie, à Rouen.

Alors que la société Azurel de Ludovic Burel achève la restauration et la transformation en logements du couvent du XVIIe siècle, Bouygues Immobilier va bâtir, dans l'actuel parc de 3 000 m2, 55 appartements (dont 16 logements sociaux) répartis dans trois bâtiments. L'architecture, signée Alain Elie, sera résolument "cubique", mêlant pierre, zinc et aluminium. Un choix moderne dans un lieu chargé d'histoire.

Bouygues a revu sa copie

Racheté par le ministère de la Culture en 1998, qui songea longtemps y construire la Direction régionale des affaires culturelles (Drac), il a finalement été revendu par l'Etat - en quête de liquidités - à la société Azurel, en 2011.

Acquéreur dans un second temps de la moitié du terrain, Bouygues s'est ensuite heurté au mécontentement des riverains lorsqu'il a dévoilé son projet. Le promoteur a ainsi été contraint de revoir sa copie : un niveau a été supprimé par rapport au projet initial et l'entrée du parking déplacée vers le bas de la rue Sainte-Marie. Désormais, tout est réglé. La livraison des logements est prévue pour le début de l'année 2015.

"Des sites de cette qualité à Rouen et sur un tel emplacement, il n'en reste plus beaucoup", estime Damien Renard, directeur régional de Bouygues Immobilier. L'opération, nommée "Les Terrasses Sainte-Marie", séduit déjà malgré le contexte morose. Une quinzaine d'appartements auraient déjà été réservés en quelques semaines. Le prix du mètre carré oscille entre 4 300 et 4 400 €.