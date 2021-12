Rouen : l'immeuble emblème de la place de la Rougemare est en vente

Place de la Rougemare, la maison à pans de bois et briques rouges au style romantico-gothique est en vente. Appelée "Le Vieux Logis", la bâtisse de trois étages fut construite en 1898 par le charpentier Ernest Villette pour un certain Charles Morel, collectionneur d'arts gothique et Renaissance, et maître huchier (menuisier) de profession. Il faut donc bien reconnaître que l'homme est parvenu à faire son logis à son image !

“Partout où le regard se pose, le bois domine, sculpté en de nombreux endroits. Il est présent dans chaque pièce, que ce soit au sol, au plafond, ou bien sur les portes et sur les murs”, décrit l'agence immobilière Patrice Besse sur son site internet. Vaste de 240 mètres carrés, elle dévoile une façade "gothique" et une autre de style "Renaissance".