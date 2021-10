Foot féminin : Cormelles impuissant face à Condé

En dépit d'un score étroit, elles ont nettement dominé les débats. "Nous n'avons pas commis les mêmes erreurs qu'en championnat trois semaines plus tôt, souligne l'entraîneur Pascal Grosbois. Nous avons été plus réalistes."

Mené 3-0 à l'heure de jeu, après des réalisations de Manon Ryba, Caroline Deluca et Charlotte Join, Cormelles a attendu les derniers instants de la rencontre pour refaire surface. Le doublé d'Élise Pépin (85' et 90'+2) s'est révélé trop tardif pour ranimer un réel espoir. "Le score ne reflète pas le match, reconnaît l'entraîneur cormellois Vincent Lehay. Condé nous a dominés. Nous avons ouvert la porte et elles s'y sont engouffrées. Certaines joueuses se sont mis la pression et n'ont pas joué à leur juste niveau. La moyenne d'âge de mon équipe était moins élevée de trois à quatre ans que celle de Condé, cela compte."

Pour Cormelles, qui n'avait pas fait de cette coupe un objectif prioritaire, la défaite est relativement anecdotique. Le bilan de la saison reste clairement positif. "Nous nous sommes maintenus en D2 cinq ou six matchs avant la fin du championnat. Nous avons posé de bons jalons pour l'avenir." L'ESC prépare désormais la saison prochaine, avec un effectif probablement peu changé.