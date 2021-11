Caen. Les U13 féminines de l'Avant Garde Caennaise au milieu des clubs pros

Football Suite à leur victoire dans la Coupe de Basse-Normandie, les U13 féminines de l'Avant Garde Caennaise (Calvados) disputeront la Coupe de France à Capbreton (Landes) et affronter les équipes U13 des plus grands clubs français, les samedi 3 et dimanche 4 juin 2017.