Caen. Football Féminin : duel de haut de tableau pour l'AG Caen

Il y a quelques jours, les caennaises avaient appris une excellente nouvelle. Elles recevront l'Olympique de Marseille (D1) le 7 janvier prochain pour les 32e de finale de Coupe de France. Mais en attendant, un match capital est programmé ce dimanche contre Rouen Plateau Est pour tenter de conserver leur invincibilité. "C'est vrai qu'on a eu un super tirage en Coupe de France, on était euphoriques! Mais il ne faudra pas y penser pour l'instant. Le championnat est plus important, et la victoire est primordiale contre Rouen", prévient Manon Ryba. "On attendait deux gros matchs cette année. Le premier contre le Havre (2-2) et celui là contre Rouen. Il ne faudra pas se rater".

Bien finir l'année 2017

Et si l'AG Caen demeure invaincue jusque là aussi bien en championnat qu'en Coupe, elles comptent bel et bien finir l'année 2017 en beauté pour oublier une saison dernière difficile en D2. "La préparation du match a été compliquée au vu des intempéries mais on a fait les choses sérieusement. Il ne faut pas lâcher maintenant car si le Havre gagne contre Thiberville et que l'on perd, on glissera au 3e rang avant la trêve", poursuit la jeune femme. Dans un trio de tête composé du Havre, Caen et Rouen, les caennaises veulent à tout prix gagner pour rester en course pour le titre avant les fêtes de Noël. Un état d'esprit forcément partagé par le coach, Vincent Hie : "Rouen est un adversaire direct qui va venir avec le couteau entre les dents. Finir invaincues sur l'année 2017, qui plus est à domicile, c'est un vrai challenge à relever".

