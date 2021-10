Au tribunal de Rouen : cambrioleurs sur un "coup de tête"

Trois jeunes, dont deux mineurs, écumaient les cabinets médicaux et autres boutiques de professionnels de santé pour se remplir les poches. Au soir du 21, alors qu’ils tentaient de pénétrer chez un médecin, ils furent mis en fuite par un riverain qui les reconnut.

Une heure plus tard, ils avaient jeté leur dévolu sur un cabinet de chirurgien dentiste. Ce fut la patrouille de gendarmes qui les mit en fuite. Les jeunes hommes, interpellés quelques minutes plus tard, reconnurent trois tentatives et deux vols. Leur butin était plutôt maigre : une sacoche (retrouvée peu après), des appareils médicaux, un ordonnancier, 60 € et un disque dur.

Coup de tête

Le 29 mai, M. C., le plus âgé des trois, a été présenté en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Rouen. “Pourquoi avez-vous commis ces cambriolages ?

a interrogé le juge.

- C’était sur un coup de tête !

- Cela fait beaucoup de coups de tête... Quel était votre objectif ?

- Trouver de l’argent. On passait la soirée ensemble chez des amis. Je suis descendu à l’épicerie pour acheter quelque chose et ils m’ont suivi. Alors on a décidé de se lancer parce que c’était facile à faire”.

Face aux magistrats, M. C. s’est amendé. A 25 ans, le détenu est sans domicile fixe, sans emploi. Il souffre, de surcroît, d’importants problèmes de santé et d’addiction. Mais, à l’en croire, le vol d’ordonnancier serait étranger à son traitent de substitution.

L’inculpé, en récidive de vol aggravé, a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont huit mois avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans. Quant à ses comparses mineurs, ils seront jugés, plus tard, par le tribunal pour enfants.