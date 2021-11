Tribunal de Rouen : confondu par son ADN

Un intrus s’était introduit la nuit précédente pour dérober flacons de laque, bouteilles de shampooing, séchoirs et tondeuses à cheveux. Seulement, le coupable avait oublié dans le couloir un bouquet de marguerites qui n’appartenait pas à la coiffeuse. Les enquêteurs entreprirent donc d’analyser le bouquet et réussirent à isoler de l’ADN. Après recherche dans leur fichier, il s’avère que cet ADN était identique à celui d’un récidiviste, un certain J. H. Celui-ci avait été client ordinaire le jour mais était revenu en voleur une nuit dans ce petit salon de coiffure.

Dixième comparution

C’est détenu que le jeune homme a comparu le 17 juillet devant le tribunal correctionnel de Rouen. A 24 ans, le prévenu en était à sa dixième comparution pour vol.

“Pourquoi cette boutique, a interrogé le juge.

­- Bah, c’était à côté.

- Pourquoi voler ?

- J’étais en “galère”. C’est venu comme ça !

- Qu’avez-vous fait du fruit de vos larcins?

- Je les vendus. Les séchoirs et tondeuses, je les ai passés à la famille.”

Il a été condamné à six mois de prison ferme.