Tribunal de Rouen : cambriolage sur fond de vengeance

Tous ont déploré leur attitude et se sont engagés à indemniser les victimes. "Je respecte la loi d’habitude. Je ne fais jamais cela", a indiqué le plus âgé des prévenus. Quelques heures plus tôt, deux frères, accompagnés de leurs amis, fêtent l’obtention du permis de conduire du cadet. La soirée se termine. L’un des leurs quitte la joyeuse bande.

En repartant, les frères passent devant le restaurant dans lequel ils ont, tour à tour, travaillé et pour lequel le cadet continue de servir. Ils connaissent parfaitement les lieux. L’aîné des frères, aidé d’un copain, y pénètre pour y dérober plusieurs dizaines de bouteilles d’alcool. Dehors, les deux autres attendent de pouvoir charger la cargaison dans la voiture. Le coffre est plein. Tandis qu’ils s’apprêtent à repartir, les deux premiers décident de brûler un véhicule stationné non loin de là. Les deux autres tentent de les en dissuader. En vain. Quelques minutes plus tard, les quatre compères, interpellés, reconnaissent les faits.

"J’ai pété les plombs"

L’aîné avoue, également, un vol semblable qu’il a commis avec le même ami le 14 janvier. "Pour le premier ? Je voulais me venger. Pour le second ? J’avais encore les nerfs", déclare-t-il au juge d’instruction. "J’ai travaillé pendant 6 ou 7 ans au restaurant. En novembre dernier, j’ai démissionné mais je ne voulais pas partir ! J’ai demandé à me faire licencier. On m’a répondu : "Non" J’ai alors volé les bouteilles pour les revendre." L’idée lui serait venue "comme cela". "J’ai pété les plombs, sous l’emprise de l’alcool."

Les inculpés ont été condamnés de un à six mois de prison avec sursis. Le plus âgé a écopé de 8 mois de prison avec sursis assortis d’une mise à l’épreuve de 18 mois.