Au tribunal de Rouen : le SDF escroquait ses hôtes

En 2010, M. C. était héroïnomane. L'homme était sans domicile fixe et dormait "à droite, à gauche". A cette époque là, ce consommateur d'héroïne avait commis de nombreuses infractions.

En décembre 2010, par exemple, il vola la carte bleue de son hôte puis s'en servit pour effectuer un retrait de 140 €. C'est poussé un peu loin l'hospitalité...

Abus de faiblesse envers un handicapé



En mai 2011, rebelote. M. C. était alors hébergé par une autre connaissance. Il récidiva en "empruntant" à cet homme, handicapé, une dizaine de chèques, chèques qu'il falsifia pour retirer quelques espèces. La victime déclara la perte de 600 €. L'inculpé indiqua "ne pas avoir eu tout cet argent."

Le 17 avril dernier, le prévenu expliqua au tribunal correctionnel de Rouen qu'il ne s'agissait pas d'un abus de faiblesse. "Il savait que c'était des chèques en bois !" "A ce moment là, j'étais drogué. Je vivais chez les uns et chez les autres", a-t-il ajouté. "Après je me suis soigné. Et, début 2012, j'ai travaillé et j'ai passé des diplômes".

Le jeune homme, en exécution de peine, a finalement été condamné à six mois d'emprisonnement. Il doit indemniser l'une des parties civiles à hauteur de 640 €.