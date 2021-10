Roller hockey : l'énorme désillusion des Conquérants

Ils ont perdu le match le plus important de l'année face aux représentants de la Ville rose. Caen tombe brutalement de la Ligue Elite pour s'installer en Nationale 1. "Ce dernier match est à l'image de la saison, commente Charly Hallard les yeux rougis et la voix chancelante. On a galéré toute l'année. On fait un bon match contre Toulouse mais on manque de réussite de manière flagrante. Le palet avait choisi son camp…"

Difficile de s'en remettre

Mené 3-0 en première mi-temps contre le cours du jeu, avec notamment un improbable but contre son camp, Caen est revenu dans la rencontre jusqu'à mener 4-3. L'égalisation adverse a mené les deux équipes en mort subite, où les Conquérants ont souvent mis à contribution le gardien toulousain. Un tir dévié par un Normand dans ses propres filets a eu raison des efforts caennais.

"C'est dur de perdre comme ça, reconnaît l'entraîneur-joueur Antoine Rage. On aurait préféré prendre une claque. L'équipe n'est pas récompensée de ses dix mois de travail." Si Caen vit si mal sa relégation, c'est que la reconstruction s'annonce très difficile. La majorité de ses cadres devrait poursuivre le roller-hockey sous d'autres cieux. Antoine Rage, Charly Hallard et Jérôme Salley ont été les premiers à annoncer leur départ. Pour un but malheureux, le RSHC peinera à s'en remettre.