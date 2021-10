Roller hockey : les Conquérants décidément malheureux

La sanction est tombée samedi 30 mars après sa défaite en prolongation contre Grenoble (4-5). La première mi-temps s'était pourtant révélée encourageante. Concentré, Caen préservait sa cage inviolée pendant 22 minutes et égalisait dans la foulée du but isérois (1-1 à la pause). La deuxième période allait se révéler plus animée, aucune équipe ne laissant son adversaire prendre réellement les devants.

Caen menait deux fois au score sans réussir à empêcher un retour grenoblois. Les Conquérants encaissaient un dernier but dans l'avant-dernière minute du temps réglementaire avant de subir le but de la défaite dans le temps additionnel. "L’indiscipline nous coûte le match, aussi bien au niveau des prisons car on fait des fautes bêtes que d'un point de vue tactique", estime l'entraîneur-joueur Antoine Rage.