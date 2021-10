Box-office des films sortis le 29 mai : "Very Bad Trip 3" en tête

Emmené par Zach Galifianakis et Bradley Cooper, "Very Bad Trip 3" effectue le meilleur premier jour de la série née en 2009. Il s'agit également de la quatrième meilleure performance de 2013, entre les démarrages de "Boule et Bill" et "Les Profs".

"Very Bad Trip 3" a monopolisé l'attention des spectateurs. Le thriller "The Call" avec Halle Berry s'offre la deuxième position, avec seulement 12.176 entrées.

Sorties du 29 mai : Top 1er jour France

01. Very Bad Trip 3. 165.805

02. The Call. 12.178

03. L'Attentat. 7.051

04. Shokuzai, celles qui voulaient se souvenir. 2.856

05. Ginger et Rosa. 1.074

06. Je suis supporter du Standard. 659

07. La Dernière Fois que j'ai vu Macao. 420

08. Polluting Paradise. 231

09. L'Harmonie familiale. 72

10. Vanishing Waves. 58

11. Pisse de chat. 47