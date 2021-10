Box-office des films sortis le 31 octobre : "Paranormal Activity 4" n°1

Avec un total de 176.432 entrées avant-premières comprises, le long métrage balaie largement la concurrence. Paranormal Activity 4 s'offre par ailleurs un score largement supérieur aux précédents volets de la série lancée en 2009. Le premier épisode détenait jusqu'alors la palme avec 98.521 spectateurs.

La rencontre entre Diane Kruger et Dany Boon occupe la deuxième place avec 78.000 entrées. Looper et Frankenweenie suivent dans un mouchoir de poche, avec 59.297 et 57.416 spectateurs respectivement. Le film d'animation de Tim Burton l'emporte même, après exclusion des entrées réalisées en avant-premières.

Sorties du 31 octobre : Top 1er jour France

01. Paranormal Activity 4. 176.432

02. Un plan parfait. 78.000

03. Looper. 59.297

04. Frankenweenie. 57.416

05. J'enrage de son absence. 6.542

06. La Traversée. 6.387

07. Une famille respectable. 2.385

08. Saudade. 290

09. Headshot. 156

10. 2/Duo. 126

11. Pays rêvé. 124

12. Les Enfants de la nuit. 48

13. Profession journaliste. 38

14. N'aie pas peur. n.c.

15. Les Paradis artificiels. n.c.

16. Lili à la découverte du monde sauvage. n.c.

Méthodologie : Les box-offices cinéma Relaxnews sont réalisés chaque mercredi et jeudi, à partir des données recueillies directement auprès des distributeurs de films. Pour chaque box-office, Relaxnews collecte le nombre d'entrées générées en France par chaque film sur une période donnée. Le box-office est réalisé sous réserve de la communication des chiffres.